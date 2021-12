Sant’Agnello, la Farmacia Palagiano presa d’assalto. Anche Babbo Natale in fila

Sant’Agnello, in questo giorno di Natale la Farmacia Palagiano presa d’assalto con tante persone in fila in attesa del proprio turno. Ma fra i tanti cittadini che aspettavano per poter acquistare medicinali e prodotti farmaceutici non abbiamo potuto fare a meno di notare qualcuno di “famoso”. Ad attendere diligentemente il proprio turno c’era, infatti, anche Babbo Natale, reduce da una notte di lavoro per consegnare i regali ai più piccoli.

L’immagine ci ha fatto sorridere perché ci è sembrato di vedere un pezzo di magia in un ambiente così terribilmente reale, anche se alla fine sotto quel costume c’è solo un cittadino che, dopo aver animato qualche piazza o villaggio natalizio, prima di rientrare a casa a godersi il calore familiare ha avuto la necessità di acquistare qualche farmaco.

Ma alla fine è sempre bello volare un pochino con la fantasia…