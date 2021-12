Sant’Agnello, in tanti di Positano in squadra con mister Guarracino e una ventina nella scuola calcio. C’è un pezzo importante dei giovani di Positano nella squadra del Presidente Negri allenata dal mister Antonio Guarracino, un vero veterano della categoria ed allenatore del Sorrento che è stato promosso in D, fra i giocatori della perla della Costiera amalfitana volti noti e davvero bravi a tutti loro un grande in bocca al lupo da Positanonews

Vito Palumbo portiere classe 1993

Giuseppe Cinque Centrocampista classe 2002

Christian Cinque difensore classe 2002

Palumbo Simone difensore classe 2006

Mandara Giovanni Centrocampista classe 2007

Carrassi Natale attaccante classe 2007