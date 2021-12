Sant’Agnello in festa per il suo patrono. Il messaggio di auguri del sindaco Piergiorgio Sagristani

Oggi la città di Sant’Agnello festeggia la solennità del Santo Patrono e non poteva mancare il messaggio del sindaco Piergiorgio Sagristani: «Le ricorrenze servono a farci riscoprire comunità. La nostra si raccogliere, oggi, intorno al Santo Patrono. La tradizione vuole che le gestanti si rechino dall’Abate Agnello per chiedere salute e grazie per il nascituro. Anche la nostra città oggi invoca, in modo speciale, il Santo che lenì le sofferenze del popolo napoletano con la costruzione del primo ospedale della città, affinché dalle tribolazioni presenti venga alla luce un nuovo tempo di serenità, amore, condivisione e solidarietà. Valori che la pandemia ha messo a dura prova. Che la rinascita di questo paese sia benedetto dallo sguardo paterno e rassicurante di Sant’Agnello cui affidiamo le nostre preghiere. A voi tutti il mio augurio di pace e benessere per le vostre famiglie».