Sant’Agnello: il prossimo martedì il mercato sarà aperto tutto il giorno.

In occasione del santo patrono della cittadina della penisola, il 14 dicembre il mercato settimanale che si tiene in viale dei Pini, sarà aperto eccezionalmente, per l’occasione, per l’intera giornata.

Aprirà in mattinata intorno alle 8 e chiuderà alle 17.30.