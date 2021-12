Sant’Agnello, domani nella chiesa parrocchiale il “Quintetto di ottoni del Teatro San Carlo”

A Sant’Agnello proseguono gli appuntamenti del cartellone natalizio. Domani, lunedì 27 dicembre appuntamento alle ore 20.00, presso la Parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello, per assistere all’esibizione del “Quintetto di ottoni del Teatro San Carlo”.

Sicuramente un occasione da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e per chi desidera vivere una serata all’insegna del puro relax a contatto con l’arte grazie ad un’esibizione musicale di altissimo livello fortemente voluta dal sindaco Piergiorgio Sagristani e dall’amministrazione comunale.

L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Sant’Agnello.