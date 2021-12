Sant’Agnello , continuano gli eventi di Natale il programma fino a Capodanno .

Bellissima Sant’Agnello, con le sue luminarie e lo splendido albero di Natale nel cuore della Costa di Sorrento , una bella programmazione dedicata ai bambini quella del sindaco Piergiorgio Sagristani , ma anche alla cultura . FEDEVENTI & SPETTACOLI DAL 1980 invita tutti alle prossime iniziative, come ci dice Federico Iaccarino il riferimento in Penisola Sorrentina quando si parla di eventi . Successo ieri per lo spettacolo alla parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello “QUELLA LUCENTE NOTTE DI NATALE” mentre anche oggi 23 dicembre BABBO NATALE incontra i bimbi presso l’Oasi di Sant’Agnello dalle ore10:00 alle12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 ore 16:30 spettacolo di giocoleria

24 dicembre dalle 11:00 alle 15:00 avremmo la nostra Street band natalizia in giro per le strade del paese con gli immancabili “zampognari”

25 dicembre ci saranno i zampognari per gli auguri mentre a borgo Trasaelle ore 11:30 spettacolo dei burattini dei f.lli Mercurio

26 dicembre ore 11:30 borgo Colli di Fontanelle spettacolo dei burattini dei f.lli Mercurio

27 dicembre dalle 15:30 spettacolo di artisti di strada, animazione e baby dance alle ore 19:00 al borgo Colli DI Fontanelle

27 dicembre ore 20:00 presso parrocchia del SS. Prisco ed Agnello spettacolo “QUINTETTO DI OTTONI DEL TEATRO SAN CARLO”

28 dicembre mattina e pomeriggio a Piazza Matteotti “Giornata Disney” con mascotte, animazione, baby dance, spettacolo del ventriloco e snowglobe