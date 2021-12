Santa Sede – Diocesi di Roma: 31 dicembre 2021 la Chiesa Cattolica festeggia San Silvestro primo Papa

La notte di San Silvestro, o vigilia di Capodanno, corrisponde alla notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio (Buonn Vigilia di Capodanno 2022). Essa è celebrata in diversi modi a seconda della nazione. Si chiama così in quanto il 31 dicembre il santo che si festeggia è appunto san Silvestro papa. Il 31 dicembre viene spesso anche erroneamente chiamato Capodanno, pur trattandosi in realtà solo della vigilia di esso con cenone.

Il santo a cui si fa riferimento è Papa Silvestro I, che guidò la Chiesa cristiana dal 314 e il 335 d.C. È ricordato nella storia della cristianità, soprattutto perchè durante il suo pontificato la Roma pagana lasciò il posto a quella cristiana. Il suo papato, inoltre, coincide con l’impero di Costantino, primo imperatore romano a convertirsi al Cristianesimo.

Probabilmente anche per questo, nella tradizione cristiana, San Silvestro è considerato una sorta di “traghettatore”, che trasporta le anime e le persone, verso il nuovo anno. E dopo un 2020 difficile a causa della pandemia coronavirus covid-19, in molti probabilmente ne invocheranno il “divino” intervento per un 2021 più sereno.

