Sant’ Agnello vicenda housing sociale, Sagristani “Non ho ricevuto nulla”

Sant’ Agnello, Napoli. A proposito della vicenda del housing sociale, sulla quale c’è un inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata dove abbiamo riportato le anticipazioni de “Il Fatto Quotidiano” il sindaco Piergiorgio Sagristani ci riferisce di non aver di rinvio a giudizio, il primo cittadino di Sant’ Agnello ci ha comunicato che al momento non ha ricevuto nulla, quindi prendiamo atto di quello che dice il Sindaco di Sant’ Agnello. Se e quando l’avviso verrà ricevuto o meno, se è stato depositato e non notificato o se non verrà del tutto notificato, lo comunicheremo tempestivamente. Noi abbiamo riportato la notizia come indicato dal “Ilfattoquotidiano” giornale noto a livello nazionale per i suoi scoop da fonti sempre attendibili per le loro capacità investigative. Dunque nulla è stato ricevuto da Sagristani, che ci farà sapere in un modo o nell’altro come stanno le cose, e informeremo i cittadini per gli sviluppi.