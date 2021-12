Sanità. “Pienz’ a salute” arriva a Sorrento l’8 e il 19 dicembre

Due giorni dedicati alla prevenzione, quelli in programma a Sorrento l’8 e il 19 dicembre prossimi, in piazza Angelina Lauro, dalle ore 9 alle 18.

Il nuovo ciclo di eventi per la promozione della salute “Pienz’ a salute” sono promossi dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sorrento.

Incontri tra la sanità pubblica e cittadini che spingono ancora di più sull’acceleratore della prevenzione nella convinzione che, oltre il Covid, è assolutamente necessario recuperare le normali attività con controlli efficaci ed individuazione precoce delle principali patologie.

Nel corso della giornata tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato all’evento, con l’ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l’offerta gratuita degli screening del tumore del colon retto (50-74 anni) con consegna del kit, del Pap test (25-29 anni), test Hpvd Dna (30-64 anni), prenotazione mammografia (45-69 anni).

Saranno inoltre forniti approfondimenti informativi sulla donazione degli organi e del sangue, su gravidanze e parto, sul programma home visiting di sostegno domiciliare per le neomamme e tutte le informazione su i primi mille giorni di vita dei bambini.

Per nessuna delle prestazioni occorre la ricetta e la prenotazione.