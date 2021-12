Sandro Staiano eletto presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, i complimenti di Lello Staiano da Massa Lubrense. Riportiamo di seguito le parole del consigliere di opposizione e capogruppo di “Insieme per Massa Lubrense”:

Pochi giorni fa, al termine di una due giorni tenutasi a Napoli, l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ha rinnovato le sue cariche direttive, eleggendo quale presidente il professore Sandro Staiano, tra l’altro direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Federico II. Questo ultimo traguardo, l’ennesimo per l’insigne costituzionalista, è la prova che la scuola giuridica napoletana, tra le più importanti al mondo, continua a mietere successi, a dimostrare l’alto livello raggiunto dai suoi preparatissimi docenti. Ci tenevo davvero tanto a scrivere queste poche righe, a complimentarmi con Sandro, al quale mi lega una profonda e sincera amicizia. Ormai da anni, il prof. vive stabilmente a Massa Lubrense, facendo quotidianamente la spola con Napoli. Si può dire che ormai sia un massese d’adozione, tanto da essersi legato a doppio filo alla nostra meravigliosa terra. Il suo successo è un po’ anche il nostro, di noi napoletani e massesi, di quanti lo conoscono e lo stimano come uomo e come docente. A Sandro, o meglio al professore Staiano, volevo fare i miei auguri per questo meritato successo. Ad Maiora prof.!