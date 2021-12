San Gennaro non fa il miracolo di Natale, il sangue non si scioglie

“E’ assolutamente solido”. Niente miacolo prima di Natale. Quando tutti gli occhi sono puntati sul santo in un periodo di nuovo difficile per la Campania che torna a vivere la ripresa dell’incubo contagi.

Il sangue di San Gennaro non è sciolto. Alle 9 la cassaforte nella Cappella del Tesoro nel Duomo di Napoli si apre, ma il sangue non è liquefatto e il miracolo non è ancora avvenuto. Pregano i fedeli arrivati in cattedrale per assistere al prodigio che si ripete tre volte in tre date dell’anno (il 19 settembre, nel sabato precedente la prima domenica di maggio e il 16 dicembre). Il 16 dicembre dell’anno scorso il sangue non si sciolse.