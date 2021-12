Salerno vaccinazioni anticovid 19, l’ASL potenzia l’offerta dei centri di somministrazione.

Al fine di agevolare la prosecuzione in sicurezza della campagna vaccinale e di evitare disagi, la ASL di Salerno, come già anticipato, ha potenziato l’attuale offerta dei centri di somministrazione per i prossimi giorni, come di seguito specificato:

Sant’Eustachio: 28, 29 e 30 dicembre 2021: ore9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.00;

Teatro Augusteo : 28 dicembre 2021: ore 15.00 – 19.00;

29 e 30 dicembre 2021: ore 9.30 – 13.00 / 15.00- 19.00;

Centro Sociale Pastena: 28 dicembre 2021: ore 15.00 – 19.00; 29 e 30 dicembre 2021: ore 9.30 – 13.00 / 15.00 – 19.00;

Centro Sociale Matierno: 29 dicembre 2021 ore 15.00 – 20.00;

Centro Materno Infantile Via Vernieri (vaccinazioni anni 5 – 11): 28, 29 e 30 dicembre: ore 15.00 – 20.00;

Centro Sociale Pellezzano: Giovedi 30 dicembre 2021: ore 15.00 – 20.00.

Gli stessi orari, per ogni Centro vaccinale, saranno osservati a partire dal 2 Gennaio 2022.

Si precisa, inoltre, che a far data dal 30 dicembre p.v. sarà possibile prenotare la vaccinazione attraverso la piattaforma regionale raggiungibile al seguente link https://opendayvaccini.soresa.it, oppure tramite la app e-covid Sinfonia.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Iervolino