Disagi e allagamenti, a Salerno città. In particolare, completamente invaso dall’acqua il sottopasso di via Monticelli: gli alunni dell’istituto Focaccia hanno avuto difficoltà a percorrere il tratto di strada per entrare nella loro scuola. Così, per agevolare l’entrata agli alunni, è stata posizionata una panca di ferro agli estremi del fiume non prevedendo possibili scivolamenti su di essa. I genitori di moltissimi ragazzi demandano la responsabilità alla Dirigente Scolastica, chiedendo, d’ora in poi, qualora la struttura diventasse inagibile, soprattutto durante le allerte meteo, di disporre immediatamente la chiusura del plesso.

Il commento di un genitore:

“I docenti che metterranno in pericolo la vita dei nostri figli, come accaduto oggi, saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Nessuno si permetta di mettere una panca su cui far salire i nostri ragazzi per accedere a scuola”.

“Sono oltre 10 anni che, a causa della scarsa manutenzione, il Focaccia vive con il gravoso problema del deflusso delle acque piovane che, per competenza, spetta sia al Comune (via Monticelli – strada comunale) che alla Provincia per l’area in cui abbraccia l’Istituto scolastico”, concludono le famiglie dei ragazzi. Tanta amarezza.