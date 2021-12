Salerno: sta male e va in ospedale, giovane 28enne muore dopo le dimissioni. Fonte La Città di Salerno.

C’è un’età in cui dovrebbe essere vietato morire. E ci sono situazioni che meritano, da subito, chiarimenti. Per fugare ogni dubbio, dare pace e provare a consolare il cuore di chi, adesso, non riesce a vedere alcun barlume di speranza. È ciò che chiedono i familiari, gli amici e tutti coloro che conoscevano Pierpaolo Barbato . Per tanti era semplicemente “Croccopollo”. Aveva solo 28 anni il giovane salernitano, figlio di una famiglia in vista in città – il padre Pellegrino fu manager di Salerno Pulita mentre la zia Annamaria è una delle storiche dirigenti del Comune, ancora in attività nonostante il pensionamento, a cui è andato l’affettuoso cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli – che nella serata di lunedì, improvvisamente, si è spento. Il suo corpo, dopo la denuncia presentata ai carabinieri, è sotto sequestro all’obitorio del “Ruggi” in attesa dell’autopsia.

Ha perso la vita fra le braccia della sua fidanzata in una delle stanze dell’albergo di Pontecagnano Faiano che da qualche tempo, insieme alla sua famiglia ed in particolare al fratello, aveva preso in gestione. Era ritornato lì, Pierpaolo, dopo aver fatto accesso al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi”. In via San Leonardo era giunto lunedì pomeriggio: dei dolori alla pancia che con il passare del tempo si erano fatti sempre più forti. Insopportabili tanto da spingerlo a chiedere le cure dei sanitari. Dal reparto dell’emergenza urgenza del principale nosocomio dell’Azienda universitaria salernitana, però, è andato via già dopo alcune ore: tutti gli accertamenti effettuati dai medici del “Ruggi”, infatti, non avrebbero fatto emergere nulla di preoccupante. E, così, “Croccopollo” è tornato in hotel. Si era ritirato in camera con la sua fidanzata quando, improvvisamente, è accaduto l’irreparabile. Un nuovo malore, questa volta più forte. La chiamata d’urgenza al centralino del 118, l’arrivo praticamente immediato di un’ambulanza presso la struttura ricettiva del litorale di Pontecagnano Faiano. Nulla da fare: Pierpaolo è spirato in un’età in cui dovrebbe essere vietato morire.