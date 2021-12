Salerno: scoperti al ristorante senza green pass, elevate multe per un ammontare di 1200 euro

Non si fermano in città i controlli sul possesso del Green Pass all’interno di discoteche e ristoranti. I Carabinieri del Nas, guidati dal tenente Rosario Basile, hanno elevato 3 verbali da 400 euro ognuno nei confronti di soggetti irregolari, due dei quali pizzicati senza la certificazione verde.

Nello specifico all’interno di un ristorante del centro cittadino due clienti erano stati fatti accomodare senza il GP ed è scattata la sanzione anche per il ristoratore. Oltre 250 invece le persone sottoposte a verifiche che si trovavano in discopub e discoteche: in questo caso nessuna violazione è stata rilevata. Proseguiranno anche nei prossimi giorni ed a ridosso delle festività natalizie i controlli sul territorio.