Salerno: prorogate al 23 dicembre le limitazioni al transito sulla tangenziale, in corrispondenza dello svincolo di Mariconda, in direzione Fratte

per attività di completamento nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata eseguito sul viadotto di sovrappasso allo svincolo

A causa di condizioni meteorologiche avverse dell’ultimo periodo, si rende necessario prorogare fino al prossimo 23 dicembre (al fine di agevolare gli spostamenti connessi con le Festività Natalizie) i provvedimenti attualmente attivi relativi alla chiusura al transito – in direzione nord (Fratte) – della rampa in uscita dello svincolo di Mariconda (al km 60,400 ed al km 60,000) e la rampa di ingresso del medesimo svincolo per i veicoli provenienti da viabilità comunale.

Ciò per permettere il prosieguo delle attività di completamento nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata eseguito sul viadotto di sovrappasso allo svincolo.