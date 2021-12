Tronchi e rami tagliati e mai rimossi in Piazza Giovanni Nicotera. E’ quanto ci viene segnalato da residenti e commercianti di Torrione esasperati per la situazione che resta così da quasi un anno. Nei mesi scorsi per eseguire normali interventi di potatura i rami erano stati recisi ma da quel giorno nessuno del settore verde pubblico è intervenuto per rimuoverli.