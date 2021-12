Salerno, paura alla stazione: straniero dà in escandescenza, danneggiata ambulanza

Attimi di panico ieri sera in Piazza Vittorio Veneto a Salerno, dinanzi la stazione ferroviaria per un uomo che improvvisamente ha dato in escandescenza. Lo straniero, che era in compagnia di una donna, ha dapprima avuto un diverbio molto acceso con alcuni avventori di un bar della zona e poi si è scagliato, senza apparente motivo, contro il mezzo di soccorso del VOPI impegnato nel servizio “Luci d’Artista”.

Lo straniero, presumibilmente sotto effetto di alcol o stupefacenti, ha iniziato a prendere a calci l’ambulanza minacciando i volontari e solo il tempestivo inferrato della Polizia ha scongiurato il peggio. L’uomo è stato immobilizzato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso.