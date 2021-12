Salerno: malore fatale dopo il pranzo di Natale, perde la vita un uomo di 70 anni. Un uomo di settant’anni di Salerno è stato trovato privo di vita nella sua auto in via Nicolodi. Stando ad una prima ricostruzione l’anziano, una volta entrato in auto per far rientro in casa, avrebbe accusato un malore dopo aver partecipato ad un pranzo di Natale con alcuni familiari e parenti.

Sul posto l’ambulanza del 118 con i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine.