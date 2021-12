Salerno: le Luci d’Artista si faranno. Venerdì 3 dicembre l’inaugurazione. Dopo gli slittamenti dovuti all’avanzare del virus, le Luci d’Artista di Salerno si franno. È quanto emerso dall’ultimo briefing che si è tenuto in Procura per delineare gli ultimi dettagli sul piano sicurezza.

La nuova data per l’inaugurazione dell’evento è stata fissata a venerdì 3 dicembre 2021. Lo start iniziale, prima dello slittamento, avrebbe dovuto essere il 26 novembre 2021.

Sarà un’accensione in sordina, senza alcune cerimonia formale o testimonial, come avvenuto nelle precedenti edizioni. Il piano sicurezza delineato dal Palazzo di Governo insieme con il Comune di Salerno, è stato implementato in virtù dell’incremento della curva dei contagi da Coronavirus: tra le misure restrittive applicate gli accessi contingentati dei bus turistici, il conta persone ed i sensi unici pedonali nelle zone dove maggiormente si concentra la maggioranza delle persone.

«L’evento Luci d’artista non è mai stato messo in dubbio ma è stato esaminato con grande attenzione il piano sicurezza dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica perché siamo in una fase delicata: bisogna avere maggiori le garanzie possibili per garantire condizioni di sicurezza», ha detto il prefetto di Salerno, Francesco Russo.