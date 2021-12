Salerno, lavori a intermittenza in via Paglia: ancora grossi disagi nel quartiere Carmine

Affidare urgentemente i lavori per via Marino Paglia e procedere spediti senza inutili stop and go. È la richiesta che il Collettivo Sinistra Civica Plurale ha inoltrato all’amministrazione comunale di Salerno. La strada in questione, infatti, è chiusa al transito veicolare – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – a causa di un cedimento del suolo e del manto stradale. I lavori affidati come da prassi con il criterio della somma urgenza sono iniziati con la dovuta celerità ma purtroppo sono fermi al palo. Nei primi giorni i lavori sono stati rallentati dalla pioggia e dalla poca manodopera impegnata. “Per evitare maggiori disagi ai residenti e agli automobilisti, preghiamo l’Amministrazione comunale di intervenire – ha dichiarato il responsabile del Collettivo Sinistra Civica Plurale, Alessandro Longo – affinché la viabilità possa rapidamente ritornare alla normalità”.