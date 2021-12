Salerno, incubo Covid: nuovo cluster al “Ruggi”. Il mostro irrompe violentemente negli ospedali. Ancora una volta. A Salerno come a Eboli. Il Covid buca ancora una volta l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, lo stesso che, nelle ore precedenti, era stato sconquassato dalla notizia della positività d’un cardiochirurgo. Stavolta, invece, i nuovi contagi sono otto. Non arrivano dalla Torre, ma da tutt’altra parte: di preciso, dal reparto di Medicina d’Urgenza, dove, nelle scorse ore, sono risultati positivi ai tamponi anti-Covid ben sei pazienti e due operatori socio- sanitari. Scattate immediatamente le procedure di sanificazione, oltre alla ricostruzione dell’intera catena epidemiologica. Tra le pareti dell’ospedale i camici bianchi e i pazienti ripiombano nella paura. E a dar loro voce è il sindacato: «Purtroppo quanto sta accadendo in questi giorni all’ospedale “Ruggi” è il risultato della mancata risposta ai nostri appelli», sottolinea il segretario generale provinciale della Cgil Funzione Pubblica, Antonio Capezzuto. «Già a novembre – soggiunge abbiamo presentato delle richieste ufficiali all’Azienda affinché venissero effettuati tamponi periodici sugli operatori sanitari, sensibilizzando tutti gli addetti ad effettuare quanto prima la terza dose e a mettere in campo maggiori controlli sull’utilizzo delle mascherine nelle varie aree del presidio di via San Leonardo, prevedendo misure di prevenzioni più forti. Non abbiamo avuto risposta e la diffusione del virus nelle corsie torna a fare paura».

Sos Eboli. Per un cluster ospedaliero che sorge a Salerno, ce n’è un altro che si allarga a Eboli. Dalla “Medicina” in “Chirurgia”: in questo caso, nel reparto del “Maria Santissima Addolorata”, fino a ieri sera erano quattro le persone contagiate. In Medicina, invece, è emerso un nuovo tampone positivo che, considerata anche Urologia, ha portato a quota sei il bollettino dei contagiati all’interno del presidio della Piana del Sele. Un focolaio che ha già provocato una vittima: giovedì, infatti, ha perso la vita un 80enne di Altavilla Silentina. Medicina è stata chiusa fin dal giorno dell’Immacolata, quando è stato intercettato il primo caso di positività. La “paziente uno” sarebbe stata una donna risultata infetta dopo essersi sottoposta al tampone d’accesso al reparto: la donna era stata trasferita al “Ruggi” di Salerno ma nel frattempo s’erano già contagiati altri degenti, un’infermiera ed un’operatrice socio-sanitaria. In un’altra struttura sanitaria accreditata della città della Piana del Sele, il “Campolongo Hospital”, nella giornata di ieri, sono risultati positivi al Coronavirus un dirigente e un’infermiera.