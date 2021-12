Salerno. Il questore infligge il “DASPO Willy” a 14 minori violenti, responsabili delle risse in centro: niente esercizi pubblici per un anno.

La Questura di Salerno, per la prima volta nella provincia, ha notificato 14 provvedimenti di Divieto di Accesso e di Stazionamento, cd. “DASPO URBANO”, nei confronti di quattordici giovani minorenni resisi responsabili di rissa aggravata, tentato omicidio e danneggiamento, verificatasi a Salerno lo scorso 15 maggio.

Quella sera, numerosi giovani si affrontarono sul Lungomare di Salerno all’altezza della Spiaggia di Santa Teresa, utilizzando sfollagente, bastoni, noccoliere e coltelli, evento durante il quale venne ferito gravemente un minore.

Subito dopo la rissa proseguì all’interno del Mc Donald sito in questa Via Roma, nonostante la presenza di numerosi avventori, anche in questa ulteriore circostanza venne ferito gravemente un altro minorenne.

Le indagini immediatamente avviate e condotte dalla Squadra Mobile di Salerno,coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, consentirono di identificare i partecipanti alla rissa, i quali facevano parte di due “Gang“ contrapposte: una denominata Centro Storico e l’altra denominata Zona Orientale.

Le risultanze investigative, permisero al G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno di emettere un’ordinanza di misura cautelare nei confronti dei minori in argomento, alcuni dei quali furono tradotti presso Istituti Penali per Minorenni, altri in Comunità Alloggio.