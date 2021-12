Salerno. Disdette le prenotazioni, il Capodanno si prospetta senza turisti. Federalberghi: «Nel lockdown del 2020 avevamo gli stessi numeri». Ne parla Gaetano de Stefano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Disdette a raffica per il 31 dicembre nelle strutture ricettive di Salerno. Si spera, però, nel bel tempo per i last minute, anche se le ordinanze sempre più restrittive, sia nazionali che regionali, lasciano poche speranze. E’ questa la fotografia del Capodanno in città, in tempo di pandemia. Perché se le Luci d’artista avevano fatto tornare l’ottimismo per un pienone in occasione delle festività natalizie, la recrudescenza della pandemia ha fatto volatilizzare i sogni di gloria. Adesso si vive alla giornata, raccogliendo gli annullamenti delle prenotazioni ricevute da tempo e confidando in un presente ma, soprattutto, in un futuro migliore.

Albergatori rassegnati. Così ai titolari e ai gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere non resta altro che sedersi sul fiume e aspettare che passi l’emergenza sanitaria. «Quando si è deciso di fare Luci d’artista – evidenzia Giuseppe Gagliano , presidente provinciale di Federalberghi e responsabile Confcommercio – eravamo tutti ottimisti, soprattutto perché l’emergenza sanitaria sembrava sotto controllo. E confidavamo sull’efficacia e sull’estensione della compagna vaccinale. Ma la pandemia ha ripreso la sua virulenza e stanno fioccando, una dietro l’altra, nuove ordinanze restrittive». In pochissimo tempo, lo scenario è completamente cambiato. «E stata sovvertita – dice sconsolato Gagliano – qualsiasi previsione di una stagione invernale quasi normale».

Presenze in calo. Un periodo che si preannunciava ricco di turisti, ha assunto un sapore amaro per gli albergatori. «I dati delle presenze di queste festività natalizie – spiega Gagliano – se confrontati al 2019, quando a Salerno c’è stato il pienone nei fine settimana, a Capodanno e a Natale, sono impietosi. E il numero degli arrivi e delle partenze s’avvicina di più a quelli dello scorso anno con il lockdown. Sulla carta il Capodanno 2021 sarebbe dovuto essere migliore del Natale, tant’è che gli associati ci parlavano di un 30% di prenotazioni per il Natale e di un 50% per Capodanno, fino a 5 giorni fa. Adesso è tutto in picchiata: continuano ad arrivare le cancellazioni, un po’ perché i provvedimenti diventano sempre più stringenti, ma anche in quanto le previsioni, sia sanitarie che meteo, non sono ottimistiche, per usare un eufemismo ».