Salerno: “Decorazione Natalizia della Polizia di Stato”

Stamane, intorno alle ore 10.00, in piazza Portanova a Salerno, sull’albero di Natale allestito dal Comune, con una breve cerimonia informale, è stata posizionata con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, la decorazione natalizia brandizzata Polizia di Stato. Un gesto simbolico per testimoniare i valori e l’operatività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità, nel segno dello slogan #essercisempre che per la Polizia di Stato rappresenta il senso dello spirito di servizio. Una presenza volta a rafforzare percorsi di legalità, giustizia, solidarietà, sostegno, rispetto e memoria, per sostenere tutti quelli che hanno bisogno di aiuto. Il momento è stato scandito dagli applausi dei cittadini presenti, che hanno assistito all’evento con sentita partecipazione .

Foto 3 di 5