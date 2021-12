Salerno, boom di visitatori per luci d’artista

Salerno fa il pieno di visitatori nella seconda domenica di Luci d’Artista. Complici le condizioni meteo favorevoli ed il ponte dell’Immacolata le installazioni hanno richiamato in città migliaia di visitatori. Parcheggi pieni e folla nei luoghi di maggiore interesse come Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e Piazza Portanova dove c’è l’albero. Affollato ma non completamente pieno, almeno fino ad ora, il parcheggio di Piazza della Libertà ancora poco conosciuto ai visitatori che hanno preferito, per la sosta, l’area ex cementificio e Piazza della Concordia.

Il traffico ha subito rallentamenti su Corso Garibaldi, Via Roma e Lungomare Trieste