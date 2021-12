Salerno, arte in Fuga a Monte San Giacomo

Monte San Giacomo (SA) – Arte In Fuga è l’evento artistico culturale che interessa l’area interna del Diano con l’obiettivo di valorizzare la vena creativa e il talento degli artisti del Vallo di Diano, che sarà aperto fino al prossimo 6 gennaio.

E’ una mostra organizzata nella splendida location di Palazzo Marone a Monte San Giacomo con l’obiettivo strategico di far emergerenuovi driver di sviluppo,che mettono al centro lacapacitàe l’estrodegli artisti locali chiamati a esporre opere, tecniche ed espressioni innovative.

Gli ampi spazi del Palazzo Marone, e la presenza di un percorso definito, consentono di godere a pieno della visita senza assembramenti e senza attesa per l’accesso.

L’ingresso alla mostra è gratuito; per gruppi con più di 10 persone è necessaria la prenotazione da effettuare ai numeri 340.6777951 e 340.3615355.

Per l’ingresso alla mostra è obbligatorio essere in possesso di green pass ed è necessario indossare la mascherina FPP2 e rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti- covid 19.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è realizzata nell’ambito del progetto “Laboratorio Culturale & Creativo” a titolarità del Forum dei Giovani di Monte San Giacomo,con ilComune di Monte San Giacomo e la QS & Partner di V. Quagliano & C.,che hanno creato una rete progettuale (nella foto) tesa a promuovere la rigenerazione urbana, la valorizzazione di idee innovative e creative sviluppate attraverso una progettualità partecipata.