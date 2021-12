Salerno al ospedale Ruggi, sospesi altri 7 medici no vax: dall’Ordine 900 diffide per gli iscritti salernitani

Altri sette medici sospesi, nei giorni scorsi, presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona per mancata vaccinazione. E’ quanto emerge – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” da un provvedimento a firma del direttore dell’Uoc Gestione Umana e Risorse, Carmelo Ventre che ha comunicato all’ordine dei medici il provvedimento. Intanto, proprio l’ordine dei medici di Salerno ha avviato le verifiche con le prime diffide. Di fatti, sono partiti i primi provvedimenti, nel salernitano, di verifica dell’avvenuta vaccinazione anti covid per i medici per i quali vige, oggi, l’obbligo vaccinale. L’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo, sta inviando circa 900 diffide a mezzo pec: gli iscritti dovranno rispondere, fornendo la necessaria documentazione, entro cinque giorni per non essere sospesi dal servizio.