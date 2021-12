Salerno, acquista e rivende videogiochi giocando proventi in scommesse: arrestato 35enne dipendente. Nella giornata di lunedì, 6 dicembre 2021, i Militari della Stazione Carabinieri di Salerno-Mercatello e del PEF (Polizia Economica e Finanziaria) della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare applicativo degli arresti domiciliari e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessi dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno nei confronti di un trentacinquenne salernitano S.R., indagato dei reati di appropriazione indebita aggravata e continuata e autoriciclaggio.

Il provvedimento, cautelare e reale, scaturisce dalle indagini iniziate dai Carabinieri e coordinate da questa Procura della Repubblica, a seguito della querela per appropriazione indebita per un importo totale di oltre 700.000,00 euro in danno di una nota società attiva nel commercio di prodotti alimentari, nei confronti dell’indagato, già dipendente della medesima società per circa un anno.

Nello specifico, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, in forza della posizione rivestita all’interno dell’azienda, avrebbe proceduto, senza alcuna autorizzazione, all’acquisto di numerosi supporti informatici rientranti nella gamma dei prodotti per esclusivo utilizzo di “gaming” (videogiochi e/o animazioni),che sarebbero poi stati venduti fraudolentemente, per finalità del tutto estranee agli scopi aziendali della ditta, attraverso i più noti marketplace di internet (subito. it, ebay ecc.).

Questi avrebbe altresì chiesto alle aziende venditrici di frazionare gli acquisti eseguiti in piccoli importi (di solito al di sotto della soglia dei 1.000,00 euro) ed avrebbe impiegato o comunque trasferito i proventi illecitamente incassati in attività speculative tali da occultarne concretamente la provenienza delittuosa, in particolare trasferendo, mediante diverse transazioni su vari conti gioco, la somma accertata di oltre 235.000 euro.

Ulteriori approfondimenti investigativi svolti dalla Guardia di Finanza mediante acquisizione documentale dei movimenti bancari e/o postali utilizzati dall’indagato, hanno permesso di individuare gli strumenti di transazione utilizzati (carte Paypal,Postepay,paysafacard,scratch card,Carta Evolution Retailecc … ), sulle quali, secondo quanto ritenuto dal G.I.P., l’uomo avrebbe ricevuto i proventi delle vendite.

Sono stati anche individuati alcuni conti giochi tramite i quali è stato possibile verificare che per l’anno 2020 l’indagato avrebbe effettuato scommesse sportive per un volume di “importo giocato” pari a quasi 10 milioni di euro, somma sulla quale si sono concentrati gli accertamenti della G.d.F..

Nel dicembre 2020, l’attività di perquisizione personale e domiciliare eseguita dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Salerno-Mercatello, su delega del P .M., ha permesso di recuperare presso l’abitazione dell’arrestato numerosi prodotti elettronici (componentistica per computer,hard disk ed altro) che sono stati sottoposti a sequestro.

Il GIP ha, come suddetto, disposto a carico del trentacinquenne il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di € 235.245, costituente parte del profitto del reato di autoricilaggio, ovvero, di una somma per equivalente dei beni mobili e/o immobili appartenenti e comunque nella disponibilità dell’indagato.