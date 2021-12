Salerno, 100 anni per il bar Santa Lucia: festa in via Roma con musica e tombolata

Compie 100 anni il Bar Santa Lucia di via Roma. E per festeggiare l’evento Umberto Russo, titolare da 18 anni dell’esercizio commerciale insieme alla sua famiglia, ha organizzato per stasera una serie di iniziative. Si inizia alle ore 21 – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – con un momento musicale a cura di una band salernitana che proporrà brani di Lucio Battisti e dintorni, mentre a seguire a mezzanotte subito dopo il taglio della grande torta di compleanno si terrà una tombolata veloce, ovvero un unico giro di tombola con diversi premi in palio.