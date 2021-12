Salernitana: squadra a pezzi ,interviene DE luca

Il calendario sportivo dice che alla Salernitana manca una sola partita per chiudere il girone di andata, quello religioso che mancano sei giorni al Natale. E nonostante il momento delicatissimo sul fronte societario, la squadra granata si è ritrovata ieri a Montecorvino Rovella per il tradizionale pranzo pre-natalizio. Mancavano solo Ruggeri e Strandberg che stanno seguendo percorsi di recupero personalizzati rispettivamente a Bergamo ed in Norvegia, oltre che il ds Mariano Fabiani, trattenutosi a Roma, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

A rappresentare il club c’era il generale Ugo Marchetti, Amministratore Unico che, sollecitato dai tesserati sul futuro del club, ha in qualche modo provato a dare fiducia anche se la situazione porta ad essere tutt’altro che ottimisti. Non solo i calciatori ed i tifosi seguono interessati le sorti del club, ma anche tutto l’universo di dipendenti, collaboratori, dottori, magazzinieri che sono legati al cavalluccio. Da un lato Marchetti pare abbia provato a rasserenare i calciatori, preoccupati dopo le ultime fumate nere e dopo la confusione che regna attorno ai potenziali acquirenti, dall’altro avrebbe ricordato che sul piano sportivo nulla ancora è perduto, mancando metà torneo più la partita di Udine e con una classifica ancora molto corta lì in basso.

Spulciando i social dei calciatori, i volti sorridenti ed il clima natalizio che traspare dagli scatti del pranzo non dicono forse proprio tutto. Il morale della squadra è sotto i tacchi, gli schiaffoni presi a ripetizione nel rettangolo di gioco e l’anemia offensiva hanno bisogno di orizzonti di speranza per passare in secondo piano. Pare che qualcuno abbia addirittura chiesto al Generale di cambiare aria nel calciomercato di gennaio. Gettare la spugna e scegliere lidi migliori è tentazione forte per più di un calciatore. Non aiutano in questo senso le parole di mister Colantuono pronunciate dopo il ko con l’Inter, in cui il tecnico anticipava un ruolo presumibilmente marginale nel mercato di riparazione invernale per la Salernitana, bisognosa invece di rinforzare la rosa alla ricerca di una disperata rimonta in classifica.

si muove De Luca

E venne il momento delle istituzioni salernitane. Gli ultimi sviluppi sul fronte societario e le nubi che si sono addensate dopo la scadenza del termine per formulare proposte vincolanti, hanno spinto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e suo figlio Piero che siede in Parlamento, ad avviare i contatti con la FIGC e con Gabriele Gravina. Sul fronte Federazione, la ormai probabile proroga della soluzione Trust (o meglio la formulazione di un nuovo Trust fino al 30 giugno) ha aumentato dubbi e sospetti, innestandosi su un già sensibile braccio di ferro tra Gravina e Lotito. Per questo motivo solo in presenza di determinati paletti e stringenti vincoli si potrà ottenere l’ennesima deroga e godere di ulteriori sei mesi per vendere il club. Come riportato da Alfonso Maria Avagliano sull’edizione odierna de “Il Mattino”, la FIGC concederà altri sei mesi di tempo solo se Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sottoscriveranno con atto notarile la volontà di non far tornare la Salernitana sotto la propria disponibilità e se non adiranno alle vie legali nei confronti della FIGC.

Non solo. De Luca ha anche raggiunto i due trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò chiedendo loro maggiore chiarezza sul piano comunicativo. Gli esiti di questi contatti potrebbero subito vedersi e non si esclude la possibilità di indire una conferenza stampa dopo il Consiglio Federale di martedì che affronterà il tema del futuro della Salernitana in questo campionato. Tra gli aspetti da chiarire anche i motivi della mancata accettazione di una proposta di 40 milioni arrivata da un fondo lussemburghese che tramite una società svizzera ed un advisor piemontese avrebbe fino all’ultimo sperato di ottenere il sì. L’offerta di acquisto è stata però presentata senza dimostrare la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari previsti per il sì.

Insomma il cerchio pare chiudersi a oltre 10 anni di distanza: nel 2011 Vincenzo De Luca affidò il progetto di rinascita del calcio cittadino a Lotito e Mezzaroma, oggi l’ex primo cittadino interpella le parti in causa per ottenere almeno quella chiarezza utile a capire effettivamente come stanno le cose.

fonte salernitana news