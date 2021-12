Salernitana-Inter,stasera all’Arechi c’e clima di contestazione

STADIO ARECHI (ORE 20.45)

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo; Veseli, Gyombér, Bogdan, Ranieri; Zortea, Kastanos, L. Coulibaly, Obi; Ribéry, Simy. A disp: Belec, Guerrieri, Jaroszynski, Schiavone, Djuric, Di Tacchio, Gondo, Kechrida, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All: Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. A disp: Radu, Cordaz, Gagliardini, L. Martìnez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. All: Inzaghi

Arbitro: Mariani di Aprilia (Colarossi/Cecconi). IV uomo: Camplone. Var: Giacomelli (Paganessi)

Diretta: DAZN e Sky Sport Calcio

Il campo è inevitabilmente passato in secondo piano. Salerno tutta è concentrata esclusivamente su ciò che succede in merito alla cessione. Stasera però si gioca, all’Arechi arriva la capolista Inter, in serie positiva da nove partite. Quasi 18mila i biglietti venduti.

“Onoreremo la maglia”, ha dichiarato al sito ufficiale ieri Stefano Colantuono. Inevitabilmente la situazione societaria sta influendo sull’umore di una squadra, già gravata dai tanti infortuni. In questi giorni i calciatori si sono confrontati, per provare ad isolarsi e a farsi forza. Per la sfida contro l’undici di Simone Inzaghi Colantuono dovrà fare ancora a meno di Strandberg, Ruggeri, Mamadou Coulibaly e Capezzi; a questi si è aggiunto Bonazzoli. L’ex Samp è alle prese con problemi fisici. Tornano disponibili Veseli, Zortea, Djuric e Gondo; i due attaccanti si erano rivisti già a Genova. Il modulo dovrebbe essere 4-4-2. Martedì contro il Genoa Fiorillo ha sostituito Belec; buona la prova dell’ex Pescara che dovrebbe guadagnarsi la rinconferma. Davanti a lui dovrebbero sistemarsi Veseli, Gyombér, Bogdan e Ranieri. Il recuperato Zortea (a destra) e Obi (a sinistra) presidieranno le fasce a centrocampo, con Kastanos e Lassana centrali. In attacco Ribéry agirà da seconda punta per rifornire Simy.

Tra i nerazzurri assenti Correa e Darmian, rimasto a Milano per problemi fisici. Nel 3-5-2 tipo ci saranno Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In mediana il trio sarà composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, Dumfries e Perisic dovrebbero giocare sugli esterni. Davanti pronta la coppia Dzeko-Sanchez, panchina per Lautaro Martinez.

L’appello alla civiltà

Giusto, legittimo e sacrosanto il diritto di alzare la voce, ma occorre farlo in modo intelligente, civile e soprattutto non violento. Ci vuole un attimo a passare dalla ragione al torto per colpa di una minoranza di sciocchi. Ora più che mai, visto anche il palcoscenico importante (stasera c’è l’Inter capolista, partita che sarà vista in tutto il mondo), per i tifosi granata sarà importante sfruttare la visibilità a fini positivi e non fare in modo che l’accensione dei riflettori sull’Arechi si possa ritorcere contro con manifestazioni violente che non rappresentano certo Salerno (e avallerebbero la volontà di qualcuno di spingere ulteriormente in basso la squadra, già fortemente indirizzata dai pessimi risultati ottenuti finora).

La logistica

“Liberate la Salernitana”. È il grido unanime dei gruppi ultras della Curva Sud Siberiano già lanciato ieri attraverso numerosi striscioni in punti strategici della città e dinanzi allo stadio Arechi (clicca qui per leggere). Non solo, sono comparsi messaggi identici anche in zona industriale davanti alla sede del main sponsor (clicca qui per leggere). Facile immaginare delle iniziative di protesta massiccia stasera. I varchi d’accesso dello stadio saranno aperti alle 18.15, molto prima del fischio d’inizio della gara previsto alle 20:45. Si entrerà all’Arechi solo con Green Pass rafforzato, ovvero se guariti dal Covid o vaccinati. Confermata, come detto, l’apertura della stazione Arechi-azienda ospedaliera (capolinea) della metro cittadina: sarà aperto soltanto il cancello di uscita lato stadio, non quello lato ospedale. Previste anche corse aggiuntive per chi non vorrà recarsi in via Allende in auto con il rischio di restare imbottigliato nel traffico: da Salerno verso Arechi alle 22.54 e 23.24, da Arechi verso Salerno alle 23.26 e 23.56.

fonte salernitana news