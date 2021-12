Salernitana: crisi societaria,ipotesi estromissione sempre più vicina

Ore e giorni cruciali per il futuro della Salernitana. Un tema di cui si parlerà martedì a Roma, nel Consiglio Federaleconvocato per le ore 11. Un appuntamento fissato per approvare il verbale della riunione dello scorso 25 novembre e per la consueta informativa del segretario generale ma, soprattutto, per affrontare la “situazione U.S. Salernitana 1919” ed assumere le “determinazioni conseguenti”.

La Figc e la cessione della Salernitana

In attesa di comunicazioni da parte dei trustee (atteso per domani un comunicato stampa), la Figc fa sapere che martedì affronterà la questione. Due i possibili scenari se non dovessero registrarsi novità sul fronte cessione: da un lato la proroga del trust fino al 30 giugno, dall’altro l’esclusione dal campionato di Serie A. Fino a questo punto le caparre non sono state versate e verosimilmente la situazione non cambierà. Dunque, le offerte arrivate entro il 5 dicembre non possono essere ritenute vincolanti e prese in considerazione.

L’offerta irrevocabile