Ruggiero, Manager Campano: Monoclonali in formulazioni per cure domiciliari e subito inserimento in “Pht”.

Il Dr. Ivan Ruggiero, il Manager Campano, che in questi giorni si era reso protagonista di una lettera al Ministro della salute Speranza, fa sapere di aver inoltrato ai vertici

AIFA, Federfarma, Fofi e allo stesso ministero della salute e della Regione Campania, un documento che propone vie diverse di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione degli anticorpi monoclonali, attualmente utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero .

Il Documento Integrale:

Gentilissimi e Pregiatissimi Presidenti, Vi informo che:

“Una sola dose di anticorpi monoclonali, somministrata al paziente con Covid-19 nei primi tre giorni di infezione, in una sola ora riduce di oltre l’80% il rischio di ricovero ospedaliero: non solo evita la malattia severa, quindi la terapia intensiva o addirittura

il decesso, e costa infinitamente meno di un ricovero. Eppure, in Italia in alcune regioni i monoclonali non sono stati utilizzati, addirittura sono stati trasferiti in altre regioni per evitare che scadessero”.

Da marzo 2021 l’Aifa ha comprato 40 mila dosi, ma fino a oggi ne sono state usate la metà.

Probabilmente , dichiara il Manager Campano Ruggiero, la loro via particolare di somministrazione li rende limitati nell’uso in quanto devono essere somministrati

per infusione endovenosa e con osservazione di 1 ora e per questo il loro utilizzo è limitato negli ospedali.

Per quanto sopra ci sono due strade che possono essere seguite di cui una

nell’immediato che Vi propongo :

*Una è quella di invogliare le aziende a produrre formulazioni di anticorpi

monoclonali da utilizzare per via intramuscolare o sottocutanea e quindi proporre la terapia domiciliare a casa del paziente senza i intasare ospedali.

*Due la più rapida che proporrò subito a livello regionale per poi proporla a livello Nazionale è quella di inserire gli anticorpi monoclonali di recente utilizzazione esclusivamente ospedaliera, nel piano “pht”(prontuario Ospedale-Territorio) e distribuirli attraverso il canale Farmacia in Dpc, distribuzione per conto, come

avviene già oggi per altri prodotti importanti definiti salvavita . Questo sarebbe possibile attraverso un piano terapeutico definito da una struttura ospedaliera pubblica, dal medico di base o specialista , incanalando tutto attraverso le Asl territoriali, che dovrebbero fungere da controllo e monitoraggio, valutando la

possibilità di utilizzare una prescrizione d’urgenza in Dpc, Visto che il prodotto sarà utilizzato più per la fase acuta da Covid che per i sintomi cronici che potrebbe

portare . Mentre per quanto riguarda l’infusione endovenosa a casa dovrebbe essere

uno specialista praticarla .

Con queste dinamiche credo che possiamo nell’immediato curare pazienti affetti da

covid 19 nelle 72 ore dall’esordio senza necessariamente trasportarli in ospedale,

aumentando nettamente l’uso dei monoclonali e quindi salvando più vite umane e

mettere in ginocchio il virus.

Visto e considerato che gli anticorpi monoclonali possono anche essere utilizzati come

cura preventiva al contagio …(prima del contagio e dopo un possibile contagio) e

visto il loro successo terapeutico, credo che le due strade su menzionate debbano

essere fortemente prese in considerazione per poter contribuire positivamente a

debellare il virus, rendendomi disponibile anche a un disegno di legge che vada in

questa direzione , che ho già abbozzato per proporlo al Governo Nazionale .

Ivan Ruggiero

Manager Farmaceutico