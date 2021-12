Rubò in un appartamento e sottrasse una bicicletta a Meta, arrestato un 46enne di Torre del Greco

Arrestato un 46enne di Torre del Greco con l’accuso di furto aggravato e rapina impropria. L’uomo lo scorso 30 giugno aveva rubato nella città di Meta una bicicletta a pedalata assistita mentre si trovava in uno stallo assistito nei pressi di un istituto scolastico. Non pago, era tornato in azione il 14 agosto sempre nella città della penisola sorrentina dovesi era introdotto in un appartamento impossessandosi di un telefono cellulare e di una borsa contenente denaro e, nel darsi alla fuga, aveva inoltre aggredito un passante che aveva cercato di fermarlo.

Le indagini sono state condotte in modo esemplare dai Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, agli ordini del maresciallo Antonio Russo, ed hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, già in carcere per altra causa, quale autore dei reati in questione. Ad accertare le responsabilità dell’uomo anche alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza.