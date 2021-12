ROTARY CLUB SORRENTO RINVIATO IL CONCERTO DI FINE ANNO

Preso atto dell’attuale evoluzione della emergenza epidemiologica da Covid ’19, nonostante l’importante sforzo organizzativo del Presidente e dei soci del Club e di una entusiastica adesione del Maestro Paolo Olmi e dei giovani artisti della Young Musicians European Orchestra, il Rotary Club Sorrento ha dovuto assumere la decisione di rinviare a data da destinarsi il “Concerto di solidarietà di fine anno” previsto per il 28 dicembre prossimo presso l’Hilton Sorrento Palace.

Con l’auspicio che si creino quanto prima le condizioni per programmare una nuova data per lo svolgimento dell’evento, della quale sarà data ampia comunicazione, Il Rotary Club Sorrento porge a tutti i più cordiali auguri di un sereno Natale e di un Felice 2022

Si precisa, inoltre, che gli inviti già distribuiti varranno per l’ingresso alla prossima esecuzione del concerto che si terrà in primavera, altrimenti potranno essere restituiti. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i seguenti numeri: 338 6514249/ 333 4807919.