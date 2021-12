Rombano i motori, spettacolo per la ventiduesima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense , lo slalom automobilistico che si disputerà sul classico percorso del Nastro d’Oro. I piloti si sfideranno su di un tratto di tre chilometri che dal ponte di Marciano sale, nell’incantevole scenario affacciato verso l’isola di Capri, sino alla frazione di Termini e sul quale saranno dislocate dodici chicane con i birilli. Lo start della prima delle quattro manche (la prima è di ricognizione del percorso) è fissato per le ore 9.

Il prologo delle verifiche tecniche sulle vetture avrà luogo nella giornata di oggi, dalle 15 alle 19, presso l’ufficio turistico comunale di Largo Vescovado, nel centro Massa Lubrense, mentre la cerimonia di premiazione finale si svolgerà alle 17:30 in piazza Santa Croce, a Termini. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense e dall’Automobile Club Napoli, è organizzato dal Rombo Team di Napoli. La gara è valida per il Trofeo d’Italia Centro-Sud e Coppa Slalom Aci Sport terza zona. Inoltre è memorial Mario Adario e Tino Valente, VIII memorial Vittorio Marcia e coppa Enrico Palumbo.

Al via ci saranno alcuni dei migliori driver della specialità tra i birilli. Spicca sicuramente la sfida tra i due piloti locali Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio, che in totale vantano sette campionati italiani assoluti in bacheca. Vinaccia sarà alla guida della fida Osella Pa9/90 con motorizzazione Honda 2000 cc da circa trecento cavalli di potenza, mentre Venanzio, scenderà in pista al volante di una vettura con propulsore di derivazione motociclistica Suzuki realizzata in Inghilterra dalla Radical Sportcars.