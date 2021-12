Roma, fa il bagno nudo nella fontana di piazza della Repubblica: gli agenti in acqua per arrestarlo Segnalato dai passanti, sul posto è arrivata la Polizia locale

Choc a Roma. In piazza della Repubblica, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it. Il fatto è successo nella mattina di oggi, mercoledì 8 dicembre. Segnalato dai passanti e da alcuni turisti, sul posto è arrivata la Polizia locale che hanno chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in testa, di uscire dalla fontana e di rivestirsi. La risposta è stata negativa, l’uomo ha infatti opposto resistenza, e così gli agenti sono stati costretti ad entrare nell’acqua e a bloccare il ragazzo. Non senza momenti di tensione. Anche perché il ragazzo extracomunitario, incurante anche del freddo, aveva in mano una bottiglia con la quale aveva tentato di aggredire agenti e passanti prima di arrampicarsi sulla fontana monumentale di piazza della Repubblica.

Michele Pappacoda