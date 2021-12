Niente proroga, entro il 31 dicembre la Salernitana va venduta. Al massimo si potranno concedere altri 45 giorni se entro fine anno si firmerà un preliminare. Gabriele Gravina,presidente Figc, non arretra di un passo. L’unica deroga sarà eventualmente quella, in caso di esclusione dal torneo, di consentire ai granata di ripartire dalla C.Ma c’è un possibile acquirente. Lo ha detto anche il direttore sportivo Fabiani ieri sera a Dazn: «Credo di aver capito che c’è una proposta che potrebbe concretizzarsi. La stanno valutando». Ieri sera, nello studio dell’avvocato Ferrara, a Roma, si è recato l’imprenditore cilentano Domenico Cerruti, già presidente dell’Agropoli e presidente della C&C Energy Srl, impegnata nel settore delle energie rinnovabili. Cerruti, molto amico di Gravina, avrebbe coinvolto in questa cordata l’imprenditore Francesco Agnello, campano di Torre Annunziata, da anni

impegnato nel settore della distribuzione delle acque minerali. Ma ci sarebbe anche qualche professionista salernitano. Uno spiraglio, insomma, in una giornata nera anche per la mancata presentazione della Salernitana a Udine a causa del Covid,

che ha contagiato due tesserati. Ma c’è un altro caso sospetto. L’Asl Salerno ha bloccato il club granata.«Purtroppo a Natale – ha detto Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile dell’emergenza Covid per l’Asl Salerno – dovranno stare a casa. Ci sono le relazioni del medico sociale della Salernitana e della direzione sportiva. Le relazioni rappresentano il seguente quadro: nelle 48 ore

precedenti ci sono stati contatti stretti tra i tesserati, riconducibili all’attività sportiva e non solo. C’è stato un venir meno della gestione complessiva del gruppo squadra.Non si poteva agire diversamente».Sabato scorso c’era stato un pranzo sociale natalizio tra tutti i tesserati della Salernitana. A Udine, ieri sera,l’arbitro e i calciatori di casa hanno atteso i fatidici 45’ prima del triplice

fischio. Ora la palla passa al giudice sportivo. Vicenda societaria. Al termine del Consiglio Federale di ieri, Gravina ha detto: «Non abbiamo assunto nessuna delibera, non ce n’era bisogno. Abbiamo dato sei mesi di tempo per la vendita, sufficienti.

Questo caso è un unicum, abbiamo assunto decisioni ferree, ci sono i ricorsi di soggetti interessati. C’erano le condizioni per risolvere il problema e ci sono ancora, ma la risoluzione non dipende da noi, bensì dai disponenti. Il rispetto verso città e tifoseria è stato dimostrato dal primo istante. Ci auguriamo che arrivi un acquirente, altrimenti l’atto notarile è chiaro. Sono convinto che in dieci giorni la Salernitana si venderà»

