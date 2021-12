Riflexion del lider Che gran bella serata questa sera alla Fondazione Sorrento

Che gran bella serata questa sera alla Fondazione Sorrento… alla bellissima ed emozionante Mostra” terra viva “ del Maestro, artista.. Marcello Aversa… una persona Straordinaria, un artista fra i più prestigiosi della nostra Terra .. una Persona semplice.. i grandi Uomini sono così .. umili, semplici e sempre disponibili…

Marcello è così. Sempre sorridente, sempre a dare una mano a tutti, oggi, lo visto felice.. 25 anni di attività.

IMPOSSIBILE raccontare le sue opere. Uniche, straordinarie , bellissime. Capolavori unici.

Ogni volta che parlo con l’artista, dico: sei già nei libri di storia.. la nostra storia della penisola. VI INVITO a VISITARE la MOSTRA a Villa Fiorentino … proverete la stessa emozione che ho provato io.

La nostra terra necessità di persone come Marcello. Grandi artisti in un territorio che si impoverisce ogni giorno di più, per la mediocrità che ci circonda.