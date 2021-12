RIccardo Cocciante: la vita privata dell’artista, la moglie Catherine Boutet e il figlio David

Riccardo Cocciante lo conosciamo tutti per essere un noto artista e considerato anche uno dei mostri sacri della musica italiana ed internazionale. Vanta una grande esperienza nel mondo del musical ed è un artista davvero tanto amato. Ad ogni modo che cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

L’artista è nato in Vietnam il 20 febbraio 1946 sotto il segno dell’Acquario. Riguardo la sua vita privata sappiamo che dal 1983 è sposato con Catherine boutet sua manager nonché la sua compagna di vita. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e nel 1990 hanno avuto un figlio di nome David. “Io penso che sia molto simile a sua madre di carattere: è un ragazzo molto luminoso. Non è timido, ma è riservato, riflessivo. Anche lui studia musica, la chitarra, ma solo perché ne ha voglia”. Questo quanto dichiarato un po’ di tempo fa dallo stesso Riccardo Cocciante parlando proprio delle figlio per il quale ha scritto tra l’altro una canzone intitolata Vivi la vita.Non tutti forse sanno che però nel corso della sua vita Riccardo Cocciante ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto difficili. È stato Infatti condannato a 10 mesi di carcere per frode fiscale.