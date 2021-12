RFW SETTIMANA BIANCA DEL DESIGN DELLA MODA ROCCARASO 16/19 DICEMBRE 2021

Si entra nel vivo dell’evento più atteso dell’anno, la Settimana Bianca del Design della Moda, inserita nel Roccaraso Fashion Week Edizione invernale che si terrà nella Città di Roccaraso dal 16 al 19 Dicembre 2021.

L’idea di promuovere un format ad alto impatto di Design della Moda incentrata in territori a forte vocazione turistica invernale rappresenta la mission e l’elemento fondamentale e di successo per il lancio delle proposte socio culturali di tutta la filiera aderente al progetto che Assoprom Italia, associazione promotrice dell’evento, intende perseguire ai fini dei propri scopi istituzionali.

La creatività e la collaborazione manageriale tra gli attori del settore, capaci di integrarsi e costruire relazioni indissolubili con la forte richiesta di ripresa economica post pandemica Internazionale, saranno la base del concetto del progetto Moda Contest Design nel comprensorio della Città di Roccaraso spinto anche dalla vicinanza e collaborazione delle istituzioni a ciò preposte, Regione, Comuni, istituti scolastici e partners commerciali.

Tentiamo di svelare alcune pillole del programma che tratterà non solo l’aspetto moda ma la sua cultura richiamata quale simbolo dell’itanialità nel mondo: la bellezza, l’arte del design, i territori e le tradizioni agroalimentari si fondono in un solo ambito, “l’essenza d’inverno”. E’ proprio questo il tema pensato per la realizzazione di questa edizione 2021.

Un elegante salotto sarà realizzato per l’occasione nella sala consiliare e meeting del Comune di Roccaraso, ambientazione ideale per ospitare i tanti invitati alla Conference Center, stile televisivo a cura del giornalista Erennio De Vita, conosciutissima voce di Miss Italia e conduttore ufficiale della Kermess di Moda RFW 2021.

Non solo Moda: la cultura del Design della Moda coronerà tutte le attività previste per questa edizione straordinaria del RFW 2021. A cominciare dagli ospiti speciali: dal famoso designer for Versace, l’artista Ilian RACHOV a Michele GAUDIOMONTE, artista designer e architetto che accompagna e arricchisce costantemente il suo interesse per la moda, al presidente della Maison IMPERO Luigi Auletta e, per parlare di sostenibilità green dei cartamodelli, la responsabile della Camera della Moda Artigiana Italiana con sede a Lecce Tiziana LEZZI, che presenterà l’innovativo progetto SUERTO Cartamodello in 3D. Tutte autorevoli figure che hanno scelto di portare la propria esperienza a sostegno di questa iniziativa Moda Design invernale. Si susseguiranno svariate iniziative dai Contest d’Autore che per le sezioni Artisti orafi sarà rappresentato da Gaetano DE MARTINO Campania, Artisti della Fotografia Luca DI DOMENICO Campania, Artisti Pittori Barbara TRANI Lazio e per gli Artisti Scultori Estero da Raffaele Melchionda Svizzera.