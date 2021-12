Retroscena sul seminario d’ Amalfi, la procedura è la stessa del Hotel Convento e l Hotel Luna

Un colpo di scena per quanto riguarda la vicenda del seminario ad Amalfi, per cui la situazione sembra legata ad una precedente probabile difformità quando è stato convertito il seminario a scuola, quindi una cosa che è precedente ai lavori che sono previsti dalla famiglia Savarese di Sorrento. Poi vi aggiorneremo su questa vicenda però a quanto pare la situazione potrebbe evolversi per loro positivamente verso lo sblocco perchè la stessa loro procedura è stata adottata a quanto loro affermano a consiglio di Stato dallo stesso Hotel Convento e Hotel Luna.