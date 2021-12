Ravello Va Oltre, l’appello ai sindaci della Costiera Amalfitana: “Organizzare un incontro con Asl e medici per la vaccinazione degli studenti”. Riportiamo di seguito le parole del Dr. Salvatore Ulisse di Palma, Consigliere comunale di minoranza del Gruppo Ravello va OLTRE:

Dal dicembre 2020, dalle prime somministrazioni del vaccino anti COVID ad oggi la sfida sanitaria contro la pandemia, direi epocale, ha dimostrato che la maggioranza dei cittadini ha risposto con grande senso di responsabilità.

È stata una vera e propria Rivoluzione.

Ricordo che solo in Costa d’Amalfi i centri vaccinali allestiti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno hanno fatto sì che il territorio intero comprensoriale sia stato messo rapidamente in sicurezza facendo ripartire la macchina economica.

Ricordo ancora che il Centro vaccinale del Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, si è avvalso dell’ apporto fondamentale di tanti sanitari, medici, paramedici nonché di amministrativi che volontariamente hanno prestato la loro opera per le vaccinazioni, contribuendo, non poco, alla ripresa economica del territorio.

A fronte di tutto questo è impensabile che ad oggi un centro vaccinale unico allocato presso il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi possa funzionare solo 3 giorni la settimana ( lunedì e venerdì pomeriggio + sabato mattino e pomeriggio) erogando circa 600/700 vaccinazione la settimana.

Ma la pandemia non è finita, anzi incalza!

In questi giorni c’e’ una recrudescenza dei contagi.

È fondamentale, indispensabile accelerare le vaccinazioni ( terze dosi, bambini, e prime dosi ). È fondamentale, indispensabile porsi come primo obiettivo al 10 gennaio 2022 la vaccinazione di tutti i nostri studenti, almeno con la prima dose per la messa in sicurezza anche delle nostre famiglie e dei nostri anziani.

I Sindaci dell’intero comprensorio della Costa d’Amalfi devono compulsare l’ASL Salerno affinché dal 3 gennaio 2022, giorno di riapertura del centro vaccinale le sedute vaccinali devono essere quotidiane (pomeriggio dei giorni feriali e mattino e pomeriggio dei giorni prefestivi e festivi).

Vi sembra giusto che con l’aumento dei contagi degli ultimi giorni e, quindi con molti, soprattutto anziani che oramai hanno un basso titolo anticorpale, il centro vaccinale rimarrà chiuso dal 28 dicembre al 3 gennaio, con ripresa sempre con soli tre giorni la settimana, anche in considerazione che i medici di famiglia del Comprensorio Costa d’Amalfi e i tanti volontari sanitari ed amministrativi hanno dato la disponibilità ad operare, gratuitamente e non per potenziare le vaccinazioni?

Questo risulta indispensabile per rimettere in sicurezza soprattutto anziani, fragili, giovani e bambini, sempre più esposti al contagio da COVID 19.

Si invitano i Sindaci della Costa d’Amalfi ad organizzare ” ad horas ” un incontro con l’ ASL Salerno, con i gruppi di Protezione civile, con i rappresentanti dei medici di famiglia e dei volontari, per stabilire una nuova riprogrammazione del centro vaccinale Costa d’Amalfi che dia nuovo slancio alla campagna vaccinale, con rinnovato senso di partecipazione e responsabilità.