Ravello, ripristino frana a San Cosma

Dal costone di San Cosma nel corso degli ultimi anni si sono staccati diversi massi che hanno provocato danni di entità importante. Il problema del dissesto idrogeologico è quanto mai concreto non solo nella Città della Musica ma in tutta la Costiera Amalfitana. In tal senso è di fondamentale importanza che gli enti comunali e sovracomunali riescano a mettere in campo un intervento sinergico. Il problema non può essere scaricato sui singoli comuni che per mancanza di risorse si possono limitare a interventi tampone. A dimostrazione della fragilità della Divina nelle scorse ore alcune pietre i si sono staccati dal costone di Castiglione, sempre nel comune di Ravello. Fortunatamente le reti metalliche hanno trattenuto i pezzi di roccia impedendone il crollo sulla strada statale 163. Questa è la principale arteria del territorio che unisce Positano e Vietri sul Mare. Da mesi sono decine i cantieri aperti. Sono tanti, forse troppi, i punti a rischio frana.