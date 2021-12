Ravello, le rivelazioni del sociologo Domenico De Masi sull’Auditorium Oscar Niemeyer

Ravello. Durante la presentazione del libro di Padre Enzo Fortunato all’Auditorium della città il sociologo Domenico De Masi ha preso la parola ed ha raccontato degli interessanti retroscena sulla progettazione dell’auditorium che ora rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Ravello: «Quando fu chiesto questo auditorium, il sindaco di allora parlò con un mio carissimo amico giornalista brasiliano rappresentandogli la necessità di avere questo tipo di struttura in città ma, al contempo, la mancanza dei soldi per poterlo far progettare. Il giornalista, che era un grande amico dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, rispose che sicuramente se avessi chiesto a Niemeyer il progetto lui non avrebbe esitato a farlo in nome della lunghissima amicizia che li legava. Quando mi proposero di parlare con Niemeyer ero scettico perché non si trattava di chiedere uno schizzo ma un vero e proprio progetto. Quando il mio amico giornalista tornò in Brasile parlò con l’architetto Niemeyer e lui, dopo pochi giorni, mi contattò dichiarando la sua disponibilità a realizzare il progetto. Gli spiegai che l’auditorium era finalizzato a destagionalizzare il turismo in modo da evitare che i giovani ravellesi andassero via dalla città. Con la sua sensibilità Niemeyer si mise subito al lavoro e dedicò ben sei mesi alla progettazione dell’auditorium.

Ora l’auditorium fa parte della città e per me non è solo un edificio ma rappresenta un contenitore di felicità nel quale tutti dovrebbero entrare, anche i più poveri, per vivere momenti di cultura ed aggregazione che possano arricchire ancora di più Ravello».