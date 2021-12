Ravello, la Minoranza: “Approssimazione e superficialità contraddistingue ancora l’Amministrazione Insieme per Ravello”.

Sul profilo social del Gruppo di Minoranza, Rinascita Ravellese una nota critica circa verso l’Amministrazione Vuilleumier, relativa all’organizzazione del Natale a Ravello.

Natale a Ravello

A soli 6 giorni dal Natale, il Comune di Ravello rende noto il suo programma.

Un calendario di eventi, già in parte svolti, sui quali riteniamo di non soffermarci, lasciando ai concittadini ogni valutazione.

Quello che ci preme evidenziare, tuttavia, è l’approssimazione e la superficialità che ancora una volta contraddistingue l’amministrazione IxR.

Apprendiamo, con i pochi ed incompleti atti presenti in albo pretorio, che con delibera di G.M. l’amministrazione si limita a demandare al Responsabile dell’ufficio AA.GG. “l’ adozione degli atti conseguenti previa verifica delle disponibilità di bilancio”. Importo, quindi, non stabilito.

Sarà solo la determina di affidamento a stabilirlo, in base al preventivo di una ditta (€ 25.000,00 + Iva).

Come pure solo con determina dell’UTC viene stabilito l’importo per la fornitura e il trasporto di abete natalizio e piante di ciclamini (€ 3.400,00 + Iva), sentito per le “vie brevi” l’amministrazione.

Dal programma notiamo che ci saranno associazioni che svolgeranno delle attività, gruppi di zampognari e musicisti che si stanno esibendo sul territorio comunale, la ripresa del cinema presso l’Auditorium, senza che ci sia nessun atto.

Tutto ciò non fa che confermarci, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della modalità raffazzonata di amministrare dell’attuale maggioranza, in linea, invero, con quanto ci aveva abituato nel quinquennio 2011/2016.

#rinascitaravellese