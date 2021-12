Ravello, iniziate le vaccinazioni domiciliari per i non deambulanti. Ecco come prenotare

Ravello, ieri si è svolta la prima trance di vaccinazioni domiciliari. Il Comune ringrazia i volontari – Antonio Ferrigno, Mirko Amato e Nicola Bonaventura – per la fondamentale cooperazione, così il dott. Franco Lanzieri, consulente tecnico-politico in materie socio-sanitarie del Comune di Ravello, e l’infermiere Stefano Sorrentino, per il prezioso contributo.

Si ricorda che è possibile prenotare la vaccinazione domiciliare, per i non deambulanti, presso il Comando di Polizia Municipale di Piazza Fontana Moresca.