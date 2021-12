Ravello, il sindaco Paolo Vuilleumier incontra gli operatori del turismo

Ravello, il sindaco Paolo Vuilleumier ha incontrato gli operatori del turismo per discutere delle tematiche relative al settore anche alla luce di un rilancio economico dopo il periodo dell’emergenza sanitaria. Grande interesse sarà riservato alla sentieristica che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della città, un’attrattiva per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata immersi nella bellezza della natura. Importante anche l’aspetto dei collegamenti tra il mare e la montagna e tra la città e gli altri comuni.

Si è poi parlato ampiamente anche del cartellone degli eventi natalizi, ricco di appuntamenti e che accompagnerà i residenti ed i turisti durante tutto il periodo delle festività cercando di soddisfare tutti i gusti spaziando dalla musica alla gastronomia, passando per il folclore e la tradizione.

E si è poi affrontato il tema del bilancio comunale con un particolare interesse per il miglioramento del trasporto interno anche a favore dei tanti ospiti che decideranno di soggiornare in zone più periferiche della città consentendo loro di potersi spostare facilmente.

(foto e video di Valeria Civale)