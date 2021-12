Ravello, il ricordo di Pasquale Palumbo nelle parole del professor Domenico De Masi “Ha amato la musica più di ogni altro, genio e angelo custode”

Ravello , Costiera amalfitana . Pubblichiamo il ricordo del sociologo Prof. Domenico De Masi per la prematura scomparsa di Pasquale Palumbo: «Ogni paese, di tanto in tanto, viene illuminato dalla fortuna che passa e gli dona un personaggio fuori del comune, sintesi magica di un genio e di un angelo custode. Pasquale Palumbo era uno di questi: creativo, tenace, riservatissimo, infaticabile. Nella città della musica era il cittadino che ha amato la musica più di ogni altro, facendosene custode, organizzatore, promotore e donatore attraverso la sua creatura, la Ravello Concert Society.

Nella città che ogni anno spende milioni per la musica, lui ha fatto musica con pochi spiccioli, eppure offrendo sempre concerti di altissima qualità, pensati, scelti, allestiti con la perfezione di un appassionato competente e intransigente. Nella città dove più di un operatore culturale è lautamente retribuito, Pasquale ha sempre lavorato notte e giorno, tutto l’anno, per il progresso del suo paese, conducendo una vita modestissima, insieme alla sua famiglia esemplare, cementata dall’affetto e dalla generosità.

Sono immensamente grato a Pasquale per 36 anni di concerti che hanno reso la permanenza a Ravello – mia e di altre migliaia di turisti – straordinariamente arricchita di serate sempre indimenticabili. Gli sono grato per la lezione di modestia, intelligenza, caparbietà, creatività che mi ha impartito con tacita semplicità, usando solo la lezione del suo buon esempio.

Nella mia vita, per motivi professionali o amicali, ho avuto la fortuna di conoscere persone eccezionalmente geniali. Pasquale era uno di questi.

Ravello ne deve andare fierissimo e deve fare di tutto perché la sua memoria sia venerata dai giovani a venire, affiancata a quella di personalità come Francis Naville Reid o Luigi Cicalese.

Alla famiglia di Pasquale vanno tutte le mie personali condoglianze. Sono certo che l’intero paese le si stringerà intorno per farle sentire tutto l’affetto che Pasquale ha saputo guadagnarsi con la sua generosità. Ma il Comune e la Regione hanno un debito di riconoscenza da saldare in memoria e onore di Pasquale: la Fondazione Ravello deve fare subito in modo che la Ravello Concert Society continui nella sua splendida attività, con lo stesso stile, la stessa eccellenza, la stessa parsimonia con cui Pasquale l’ha creata e l’ha fatta progredire per quasi quarant’anni. Chi, in questi anni, ha affiancato Pasquale in questa impresa titanica, saprà bene come proseguirle in suo nome».